Ouderen keihard geraakt door de inflatie: 'Moet ik op mijn oude dag weer in de kou gaan zitten?'

En de gevolgen van de inflatie reiken nog veel verder. Stijnman: "Ouderen kunnen in een sociaal isolement komen. Hierbij speelt schaamte een rol, mensen laten niet merken dat ze het even niet zo makkelijk hebben. Het is daarom belangrijk om er over te praten." En juist bij ouderen is eenzaamheid al een vaak voorkomend probleem. Copier: "Links en rechts vallen er vrienden weg. De eenzaamheid neemt toe. Als je zorgen over geld ook nog eens toenemen is het leven helemaal niet meer leuk."