Hoera, het is een meisje: geslacht zebraveulen DierenPark Amersfoort bekend

Zuri is een grévyzebra. Dit soort komt in het wild voor in Zuid-Ethiopië, Kenia en sommige delen van Somalië. Omdat het een bedreigde diersoort is werken Europese dierentuinen samen om de grévyzebra te laten voortbestaan. DierenPark Amersfoort is daarom extra blij met de geboorte van het veulen. "Zuri is meer dan welkom. De speelse, ondernemende spring-in-‘t-veld is een leuke toevoeging aan de kudde”, vertelt een dierverzorger.