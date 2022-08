Stephan (56) uit Utrecht ging naar álle edities van Lowlands - en dat levert hem zo nu en dan gratis bier op

Het duurde daarna een aantal jaren voordat Lowlands weer nieuw leven ingeblazen werd. In 1993 was het zover, toen werd de eerste editie van A Campingflight to Lowlands Paradise georganiseerd: de naam waarmee we het festival nu allemaal nog steeds kennen. Stephan was er vanaf die keer altijd bij. Maar die 'campingflight' is aan hem niet besteed. "Nee, kamperen is niets voor mij. Ik slaap dan echt niet, met al die herrie, en aangezien ik echt voor de muziek kom, is het me dat niet waard. Gelukkig is de afstand tussen Biddinghuizen en Utrecht niet zo groot. Ik rijd iedere avond gewoon weer naar huis."