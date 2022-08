Utrecht omarmt de Vuelta: 'We zetten onszelf hiermee echt internationaal op de kaart'

Voorafgaand aan de presentatie dankte burgemeester Sharon Dijksma de organisatie van de Spaanse rittenkoers, die voor de tweede keer in Nederland van start gaat. "Eindelijk is het zover en zijn we de eerste stad die alle drie de grote rondes heeft ontvangen", sprak Dijksma. De Giro d'Italia deed in 2010 Utrecht aan, vijf jaar later begon de Tour de France er met het zogenoemde Grand Départ. Dijksma zei op RTV Utrecht trots te zijn. "We zetten onszelf hiermee echt internationaal op de kaart."