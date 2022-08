Vijfheerenlanden luidt noodklok over leerlingenvervoer speciaal onderwijs

"Wij vinden het belangrijk dat kinderen naar school gaan, kinderen kijken daar ook naar uit, dat is voor kinderen in het speciaal onderwijs niet anders", laat de gemeente weten. "We voelen ons verantwoordelijk, maar zijn het niet" De gemeente onderzoekt momenteel waarom ouders zich te laat of niet aanmelden, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden.