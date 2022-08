Live: Mogelijk nat parcours tijdens ploegentijdrit door Utrecht, morgen duizenden boeren verwacht in Woudenberg

In de ochtend komen de actievoerders aan op de locatie aan de Rumelaarseweg in Woudenberg. Kemp verwacht honderden tractoren. Die moeten rond 12.00 uur binnen zijn, want dan gaan veel wegen rond het parcours dicht. Er zijn diverse sprekers en er is muziek. Om 16.00 uur komen de wielrenners langs de locatie en hopen de boeren dat zij goed in beeld komen. "Wij hebben met de Vuelta een tekst doorgesproken die zij in vijf talen gaan voorlezen. Hierin staat waarom wij boeren actievoeren", aldus Kemp.