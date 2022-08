Live: Mogelijk nat parcours vanavond tijdens ploegentijdrit, morgen duizenden boeren verwacht in Woudenberg

Lukt het niet om door te breken als prof dan is er voor de amateurwielrenner een fijne troostprijs: je kan je tot King of the Mountain (KoM) kronen. Hiervoor moet je in de sportapp Strava de snelste tijd op een afgebakend stukje weg rijden. Nu de Vuelta-renners in Utrecht trainen wordt menig 'Kommetje' aan flarden gereden. Onder anderen amateurrenner Arnold Gaasenbeek is zijn record kwijt. De 50-jarige Maarssenaar was op 28 maart 2021 de snelste op een stukje van bijna 3 kilometer nabij Tienhoven. Tot een paar Vuelta-renners een trainingsrondje kwamen maken...