Live: vanavond ploegentijdrit door Utrecht, medewerkers helpen met oversteken van parcours

De stad Utrecht is vandaag en morgen een stuk minder goed bereikbaar voor auto's: de routes van de etappes zijn zelfs afgesloten voor autoverkeer. Maar voor fietsers en voetgangers is dat anders, want zij kunnen zich in veel straten gewoon voortbewegen. "Voor sommige wegen geldt wel dat fietsers af moeten stappen omdat alleen het voetpad bereikbaar is", laat de gemeente weten.