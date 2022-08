Stroomstoring legt elektriciteit in meer dan 5600 Maarssense huishoudens tijdelijk plat

Het is niet de eerste keer dat er in Maarssen problemen zijn aan het elektriciteitsnet. Dat ging zelfs zo ver dat ondernemers in het dorp in 2021 protesteerden tegen het hoge aantal storingen daar. Volgens hen was de stroom in Maarssen in de twee jaar daarvoor zo'n 30 keer uitgevallen. Stedin gaf daar vannacht tekst en uitleg over op Twitter.