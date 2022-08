Hoe houden we nieuwbouwwijken leefbaar? 'Geef natuur de ruimte'

Die behoefte aan rust, recreatie en natuur zien ze ook bij de tuinderij van Land in Zicht. "In februari lag het hier nog braak en moest je over de plassen springen", grapt tuinder Nienke Boone. "Nu draaien we een bloeiend eerste jaar met onze tuinderij en komen de vrijwilligers uit de wijk om in 'hun tuin' te helpen. Mensen vinden het fijn om een dag niet binnen in huis of achter hun bureau te werken, maar juist lekker buiten te zijn en de mouwen op te stropen."