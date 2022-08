Vermeende schietpartij in Utrecht blijkt om gelblaster te gaan: 'Hype op TikTok'

Wat is er donderdagavond precies gebeurd? De politie wil graag het verhaal dat het om een schietpartij zou gaan, uit de wereld helpen. Dit kan namelijk voor onrust zorgen in de wijk. Op bureau Paardenveld maken drie man sterk duidelijk dat de politie met hype in de maag zit. Agente Jaimy steekt van wal. "De politie rukte gisteren uit voor een schietincident. Het slachtoffer is vanuit een auto in de nek geraakt door een voorwerp, en belde hierop de politie. Wij hielden het voertuig staande en zagen dat er een wapen aanwezig was. Later bleek dit om een gelblaster te gaan." Hierop zijn er twee jongens van 16 en 17 jaar gearresteerd in de Kruisstraat. Naast deze verdachten was er in de auto nog een bestuurder aanwezig. Hij heeft niet geschoten en is niet aangehouden. Het slachtoffer heeft blauwe plekken opgelopen.