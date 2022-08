Steeds meer koffietenten en lunchrooms: 'Hier smaakt de koffie toch net even anders'

Sinds hij zijn deuren ook daadwerkelijk mag openen voor het publiek, zit de groei er ook goed in. Misschien is de coronatijd daar ook weer deels een verklaring voor, denkt hij. "Tijdens corona waren mensen ook wel heel erg op zichzelf aangewezen. Je wereld werd kleiner. Mensen willen even gezellig een bakje koffie doen, even gezien worden, het is niet erg als je even moet wachten, als de koffie goed is en er is ook even aandacht dan heb je een goede tijd."