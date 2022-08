Say cheese! Woerdense kaaskeurmeesters vellen oordeel over tientallen boerenkazen

In het Kaaspakhuis aan de Emmakade in Woerden verzamelden zich gisterochtend een tiental kaaskeurmeesters, keurig in witte jas. Veel van de kaaskeurmeesters zijn in het dagelijks leven handelaar, een aantal is in het verleden zelf kaasboer geweest. De handelaar is uiteindelijk degene die de kaas aan de consument moet verkopen. Ze weten dus goed wanneer een kaas aantrekkelijk is of niet.