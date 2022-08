Twee arrestaties, enkele buien en wat frustratie over wegafsluitingen, maar Vuelta-start was vooral een groot feest

De stad is tot laat in de avond op veel plekken afgesloten. Dat leidde soms tot frustratie van mensen die tegen blokkades opliepen. Een groot deel van Utrecht was al vanaf 15.00 uur moeilijk bereikbaar omdat doorgaande wegen zijn afgesloten in verband met de wielerwedstrijd. Mensen konden dus lastig de stad in of uit. Afsluitingen hebben onder meer geleid tot verkeersopstoppingen op de Kapteynlaan bij winkelcentrum De Gaard en bij winkelcentrum Overkapel in Overvecht.