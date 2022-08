Live: Vuelta-peloton rijdt provincie Utrecht binnen, spektakel verwacht op Amerongse Berg en Vliegbasis Soesterberg

Utrecht - Etappe 2 van de Ronde van Spanje is van start gegaan in Den Bosch. De rit voert grotendeels door de provincie Utrecht. In dit liveblog volgen we de laatste ontwikkelingen. De etappe is hier te zien. Rond 15.20 uur reed het peloton de provincie Utrecht in bij Rhenen. Hoogtepunten zijn straks onder meer de Amerongse Berg en Vliegbasis Soesterberg. De finish is rond 17.20 uur bij de Leuvenlaan op Utrecht Science Park. Hier vind je de doorkomsttijden per Utrechtse gemeente.