Live: Vuelta-rit trok gisteravond 260.000 bezoekers, vandaag etappe 2 door de provincie Utrecht

De start van de tweede etappe is in het centrum van Den Bosch. Het eerste deel van de rit wordt gereden in het decor van de Zuiderwaterlinie, de Nederlandse militaire verdedigingslinie van de 16e en 17e eeuw. Na het oversteken van de grote rivieren koerst het peloton in volle vaart richting de provincie Utrecht. Om 15.21 uur worden de renners verwacht in Rhenen. Via Rhenen gaan de renners naar de Amerongse Berg, waar de eerste bergpunten te verdienen zijn. Dat zal zijn rond 16.00 uur.