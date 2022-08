Wat een koers! Dit was etappe 2 van de Vuelta

Utrecht - Etappe 2 van de Ronde van Spanje is geëindigd in een massasprint op Utrecht Science Park. Sam Bennett was de snelste renner op de Leuvenlaan. De rode leiderstrui blijft in Nederlandse handen. Mike Teunissen nam die over van Robert Gesink. De rit ging begin van de middag van start in Den Bosch en voerde grotendeels door de provincie Utrecht. In dit liveblog lees je terug wat er allemaal is gebeurd.