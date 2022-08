Droogte neemt komende week weer toe, neerslagtekort vergelijkbaar met 2018

In het meest waarschijnlijke scenario stijgt het gemiddelde neerslagtekort over heel Nederland komende week naar ongeveer 280 mm. Slechts in enkele jaren was het verschil tussen neerslag en verdamping vergelijkbaar met dit jaar. Op 26 augustus 2018 bedroeg het neerslagtekort 286 mm en in 1921 was dit 295 mm. Alleen in 1976 was het op 26 augustus nog droger met een tekort van 361 mm.