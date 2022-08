Peloton raast langs demonstrerende boeren in Woudenberg, protest enkele secondes te zien op tv

Omdat de Ronde van Spanje in het buitenland wordt uitgezonden, zijn er leuzen te lezen in het Engels, zoals 'Save the farmer' en 'SOS Dutch Farmers'. Die laatste tekst is ook in hooibalen neergelegd, zodat het vanuit de lucht zichtbaar is. De actievoerders willen zo internationaal een signaal afgeven en hun zorg uitspreken. De Vuelta wordt in 130 landen uitgezonden en trekt 100 miljoen kijkers, benadrukt de organisatie. Het is "jammer dat er acties nodig zijn", maar "als het nodig is doen we er gewoon weer een tandje bij", aldus boer en een van de organisatoren Wim Veldhuizen.