Feestelijke tweede etappe Vuelta finisht op bomvol Science Park, Sam Bennett wint massasprint

Robert Gesink heeft enorm genoten van de race. Omdat hij na de eerste etappe vrijdag in Utrecht klassementsleider was, mocht hij vandaag in de rode trui van Den Bosch naar Utrecht rijden. "Het was 150 kilometer met een glimlach en de laatste 25 kilometer met een grimas, maar het was supermooi om die dikke rijen toeschouwers overal te zien. Het was genieten voor mij, maar ook voor de ploeg. Het was fantastisch om in eigen land in die rode trui te rijden."