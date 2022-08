In beeld: provincie Utrecht genoot met volle teugen van driedaags Vuelta-circus

Etappe 2 startte vandaag in Den Bosch en voerde grotendeels door onze regio. Op onder de Amerongse Berg was veel publiek op de been. De Nederlander Julius van den Berg slaagde erin om de eerste bergpunten te pakken. Hij mag zondag in Breda de blauwe bolletjetrui dragen als leider van het bergklassement.