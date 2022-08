GGD Utrecht zoekt personeel voor nieuwe prikronde

Het is nog onduidelijk wanneer dat oordeel klaar is. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen - onderdeel van het EMA - denkt "in de loop van september" met een uitspraak te komen. Als de aangepaste vaccins niet voor half september beschikbaar zijn, komt het Outbreak Management Team Vaccinatie met een nieuw advies over de aanpak van de najaarscampagne.