Wielrenster Lorena Wiebes sprint naar Europese titel: 'Zat na de finish aardig in de zenuwen'

De Mijdrechtse sprintster had bij het passeren van de streep geen idee of ze had gewonnen. "Ik zat aardig in de zenuwen. Ik hield mijn hoofd naar beneden dus ik kon zelf ook niet zien of ik als eerste was", aldus Wiebes. "Ik keek na de finish Balsamo aan en allebei juichten we niet." Maar na de fotofinish kon Wiebes alsnog juichen.