Ouders overleden kinderen doen aangifte tegen medewerker Rusthof die bij paranormaal onderzoek was

"De ambtenaar in kwestie had op dat moment moeten zeggen: stoppen. Het verwijt dat wij in de aangifte hebben gezet, is plichtsverzuim. Een ambtenaar heeft gewoon te handelen conform de gedragsregels waarvoor hij of zij de eed aflegt. Dat is niet gebeurd, er is niet de rem opgezet: van dit mag niet zo verder gaan", aldus Floor Drost. Twee van zijn overleden kinderen liggen op Rusthof begraven. Hij en met name zijn vrouw hebben daarom erg veel moeite met de seance die er is gehouden.