Gemeente en ouders wijzen naar elkaar bij puinhoop rondom leerlingenvervoer Vijfheerenlanden

Een woordvoerder van de gemeente Vijfheerenlanden laat in een reactie op het verhaal van Patricia weten dat het inderdaad kan dat een aanvraag soms niet goed wordt verwerkt. "Wij zijn ook niet feilloos. Daarom stellen we ook een onderzoek in om te kijken of dingen anders kunnen in het werkproces", vertelt zij. Maar het is volgens haar niet een verklaring voor het grote aantal kinderen dat dit jaar niet is aangemeld. "Daarvoor is dat aantal simpelweg te hoog. En sinds het versturen van de brief aan de ouders vorige week zoeken ouders ook contact om hun kind alsnog aan te melden."