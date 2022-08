Lessen, spelen, vieren: obs De Startbaan hoopt op eindelijk een 'normaal' schooljaar na corona

Voor de leerlingen van groep 7/8 van De Startbaan heeft de vakantie in ieder geval lang genoeg geduurd. "Het is prima om weer naar school te gaan", vertelt de 10-jarige Xavi. "Ik heb er wel zin in", vult Mees (10) aan. "Ik hoop op een fijn en gezellig schooljaar". De 12-jarige Duco is iets gereserveerder: "Ik vind het wel een beetje spannend, maar ook wel leuk om m'n vrienden weer te zien."