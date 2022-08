Utrecht wacht nog met afwijzen studenten energietoeslag: 'Voorkomen dat we beslissingen moeten terugdraaien'

De gemeente Utrecht bekijkt op dit moment de uitspraak van de rechter. Ook is er contact met andere gemeenten die in dezelfde onzekere situatie zitten. "En we horen graag van het Rijk hoe we hiermee om moeten gaan. Hebben straks alle studenten recht op zo'n toeslag? Of moeten we het per geval gaan bekijken? Want dat betekent nogal wat met zo veel studenten als in Utrecht." In dat laatste geval heeft de gemeente bijvoorbeeld extra mankracht en ook vooral geld nodig.