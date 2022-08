Van #ophef tot #raad030: de hashtag bestaat 15 jaar, maar hoe belangrijk is hij nog?

Utrecht - De hashtag bestaat vandaag precies vijftien jaar. Het hekje met daarachter een trefwoord, zinnetje of afkorting maakt groeperen en zoeken op onderwerp eenvoudiger op sociale media. De bedenker is Chris Messina. Op Twitter schreef hij op 23 augustus 2007: “How do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp.” De rest is geschiedenis. Wat heeft de hashtag wereldwijd - en voor Utrecht - betekend? En is hij nog wel #relevant?