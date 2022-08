Bayan (36) ontvluchtte Syrië en vond in Utrecht een nieuw thuis: 'Ik wil snel weer werken als docent'

"In onze buurt voel ik me veilig. En Utrecht is een fijne stad. Het is modern en de balans tussen druk en rustig is precies goed voor families. Mijn hele familie is verspreid over de wereld: Jordanië, Saudi-Arabië, Turkije, Noorwegen. Ik vind dat we geluk hebben dat we in Nederland zijn: hier krijg je hulp van de overheid."