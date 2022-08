Utrechtse buitenbaden over eerste coronaloze zomer: 'Wij denken dat de toekomst er weer fleurig uitziet'

"Het is populair, jazeker. De mensen maken graag gebruik van het banen zwemmen tot een uur of 11.00 en 's avonds ook weer, dan ligt het ook bommetje vol. Het is onvoorstelbaar, maar het water is wel warm hoor", zegt Jos van Zijl van het Montfoortse zwembad enthousiast langs de kant van het water. "Het was een mooie zomer. We zijn door het Rijk wel een stuk gecompenseerd vanwege corona, maar we hebben niet alles droog kunnen houden. Dus we hebben wel twee hele moeilijke jaren gehad. We hebben fors in moeten leveren op onze reserves."