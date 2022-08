Natuur conflicteert steeds vaker met woningbouw , maar 'we moeten ook ergens wonen'

Of Carel en Mirjam zo rustig blijven wonen als ze al bijna 20 jaar doen, is lang niet zeker. Bijlenga legt uit dat er nieuwbouwplannen zijn in dit rustige stukje. "Het is nog in de onderzoeksfase, maar het college lijkt wel oren te hebben naar woningbouw in het Kromme IJsselgebied. Ook wordt er gesproken over een grote recreatieplas. Dat lijkt me doodzonde, want dit is kwetsbaar gebied dat er al eeuwen zo bij ligt en daardoor ook cultuurhistorische waarde heeft".