GGD verwacht lagere vaccinatiebereidheid bij nieuwe prikronde

Het gevoel van urgentie was tijdens de vorige prikrondes hoger denkt de GGD, omdat toen het land in lockdown was en de besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen een stuk hoger waren. Ook hadden mensen toen nog een coronapas nodig om een café of restaurant binnen te komen. Doordat corona prominenter aanwezig was, was ook de vaccinatiebereidheid hoger. "Dat is nu wel ander. Je merkt daardoor dat mensen zich afvragen of een nieuwe prik wel nodig is", schetst Hintaran de huidige situatie.