Met mes en schroevendraaier beroofde Z. (19) tieners: 'Als je wegrent, steken we je dood'

De berovingen zorgden voor een toenemend gevoel van onveiligheid in Bilthoven. In dezelfde maand werden drie jongeren in Bilthoven op identieke wijze beroofd door drie mannen die rondreden in een grijze Volkswagen Golf. Volgens het OM is er een overlap met de zaak die vandaag in de Utrechtse rechtbank werd behandeld. De medeverdachte van A. wordt ook van betrokkenheid bij de andere berovingen verdacht. In verband daarmee is nog een vierde verdachte aangehouden. De drie anderen staan de komende maanden voor de rechter.