Fraude met studentenkamers moeilijker gemaakt: 'We gaan op een andere manier controleren'

Voor sommige studenten is dat jaar niet genoeg, ze willen langer blijven zitten en bedonderden de boel. Maar dat wordt lastiger, zegt de SSH. De studentenhuisvester gaat namelijk op een andere manier controleren of kamerbewoners nog wel studeren. "We gaan twee dingen anders doen", vertelt Roeland Kreeft, manager wonen. "We gaan de controles uitvoeren in de zomer in plaats van in januari, zodat de kamers die dan vrijkomen ook naar studenten gaan die dan aan het zoeken zijn. Daarnaast gaan we het controleproces automatiseren waardoor het minder fraudegevoelig wordt en minder bewerkelijk voor ons."