NS versobert dienstregeling in 2023 vanwege personeelskrapte

De officiële dienstregeling voor 2023 gaat op 11 december in. Vanaf dan zullen er in de spits op vrijdag minder intercity's per uur rijden, twee in plaats van vier. In daluren, avonduren en in het weekend vertrekken intercity's en sprinters nog maar twee keer per uur in plaats van vier keer. Opvallend is dat de NS op één traject de planning opschaalt. Zo rijden treinen op het traject tussen Eindhoven en Amsterdam van maandag tot en met donderdag elke tien minuten. Dat was elk kwartier.