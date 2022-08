Minister gaat verder met plannen verbreding A27 Amelisweerd, nieuw tracébesluit ligt ter inzage

Nu het ministerie de stikstofberekening heeft aangepast, voldoet het plan aan de aangescherpte regels daarvoor. Nu is de Raad van State aanzet om te oordelen of het omvangrijke project door kan gaan. Daarna volgt de volgende stap in het proces: de aanbesteding. "Hoe dan ook zal bij een onherroepelijk besluit de schop niet direct de grond in gaan. Het gaat om een omvangrijke realisatieopgave en daarvoor is nog een uitgebreide aanbestedingsprocedure nodig", aldus minister Harbers in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.