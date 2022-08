Appeloogst uitzonderlijk vroeg door hitte: ‘Altijd gedonder in de fruitteelt'

Werkhoven - De herfst lijkt vroeg begonnen dit jaar: op veel plekken zie je al eikels en de vele bomen op de Utrechtse Heuvelrug beginnen al herfstkleuren aan te nemen. Voor fruittelers zijn de hoge temperaturen in combinatie met lage waterstanden niet ideaal. Fruitteler Jacco Merkens (42) uit Werkhoven verwacht een slecht jaar voor de appels en peren. “Vooral peren kunnen niet goed tegen deze hitte. Die vallen met bosjes van de bomen.” Maar de nuchtere fruitteler voegt er gelijk aan toe dat er altijd wel gedonder is in de fruitteelt. Dan weer te nat, dan weer hagel, dan weer vrieskou. “En ook als er geen ramp is, is het een ramp, want dan hebben we veel te veel.”