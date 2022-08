Appelplukkers Bert, Sonja en Piet zijn boven de 60, maar werken nog elke dag: ‘Ik kan het iedere 65-plusser aanraden’

Werkhoven - Het oogstseizoen in de fruitteelt is weer begonnen. Een stuk eerder dan normaal vanwege de warme en droge zomer. Overal in de Kromme Rijn-streek zie je de kleine tractortjes met een treintje van karretjes vol vers geplukte appels en peren rondrijden. Voor Sonja van Gerwen (61) is deze periode altijd de leukste van het jaar. Ze werkt al 25 jaar in de boomgaarden van de familie Merkens. “Hier heb ik het hele jaar naar toe geleefd. Hier doe je het gewoon voor” zegt ze terwijl ze een lichtgroene appel van het ras Delcorf van de boom trekt. “Dit is een echte zomerappel. De eerste van het oogstseizoen dat nog tot in oktober doorgaat.” Sonja werkt 4 dagen per week bij de fruitteler. “In november tot april zijn we met zijn allen druk met snoeien, onkruid verwijderen, aanplanten en opbinden. En nu dus elke dag oogsten. Dit zijn de eerste appels en morgen beginnen we met de peren.”