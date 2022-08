Dierenartsen roepen op: 'Koop geen kortsnuiten, ze zijn bijna nooit pijnvrij'

Na kort getyp op haar computer laat dierenarts Mirthe Roerdonk een foto zien. "Kijk", zegt ze. "Dít is een schedel van een mopshond, en dít is er eentje van een hond met een lange snuit." Het verschil is direct duidelijk, ziet ze aan de grote overbeet van de mopshond. "Die kortsnuitjes zijn zo doorgefokt, dat hun schedel in feite te klein is voor wat er in zit. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk vrijwel nooit pijnvrij zijn."