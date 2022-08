Kwaliteit zwemwater gaat achteruit door hitte: waarschuwingen bij Haarrijnseplas en Tull en 't Waal

Ook in het recreatiegebied bij Tull en 't Waal, in de gemeente Houten, wordt zwemmen sinds kort afgeraden. Vanwege blauwalg is er kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. In de Utrechtse Voorveldse Polder geldt al langer een negatief zwemadvies. Net buiten onze regio zijn waarschuwingen van kracht bij het Vuntusstrand in Loosdrecht en bij het Eiland van Maurik.