Oekraïners in Utrecht en Montfoort houden adem in op Onafhankelijkheidsdag: 'Steeds in spanning'

Oekraïners zijn blij dat ze veilig hier zijn, ziet Breugem. "Ze zijn tevreden over de opvang die in Nederland geboden wordt. Tegelijkertijd zijn ze continu bezig met wat er in Oekraïne gebeurt. Ze hebben heel veel contact met het thuisfront, voor zover dat er nog is. Je moet je voorstellen: broers, zussen, vaders, moeders, heel veel mannen zitten aan het front. Ze zitten steeds in spanning of er niet iets met hun man is gebeurd of gaat gebeuren. Dat voel je als je bij ons bent. Naast die spanning is er verdriet en woede over wat hun land wordt aangedaan."