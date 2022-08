In zes weken tijd 52 oude fietsen opknappen: ‘Ik ben de rompslomp een beetje zat, de tuin moet leeg’

De passie voor fietsenmakerij is bij de broers met de paplepel ingegoten, vertelt Dik. “Het zit wel in de familie. Zoals ik het me herinner knapte mijn vader ook al fietsen op. Toen ik naar de grote school ging kreeg ik een opknapfiets. Mijn vader had een vriend die een fietsenmakerij had en zo kreeg ik een fiets die ongeveer als nieuw was, ik zag hoe de fiets werd opgeknapt en werd meteen enthousiast.”