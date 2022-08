Utrechtse gemeenteraad spreekt over terugschroeven subsidie stadszender Bingo FM

Van Stek noemt de vele reacties ontroerend: "Dan weet je weer waar je het voor doet, en het zorgt ervoor dat we een beetje positieve energie kunnen houden. We bestaan al 17 jaar. Een aantal medewerkers zit er al vanaf het begin en het is echt ons kindje. Onze legitimiteit zit 'm erin dat we veel beluisterd worden door de ouderen, in de volkswijken of door laaggeletterden. Maar we worden heel breed beluisterd, van studenten tot bouwvakkers."