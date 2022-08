Cel dreigt voor onverbeterlijke Amersfoortse inbreker die winkelruiten ingooien als handelsmerk heeft

Een dag eerder was op soortgelijke wijze ingebroken bij een kebabzaak in winkelcentrum Schothorst. Daar werd de kassalade, waarin 2000 euro zat, gestolen. De inbraak werd vastgelegd door een bewakingscamera. De verdachte werd herkend op de beelden door wijkagenten die hem al langer kennen. De snorfiets waarop de inbreker reed, was dezelfde waarop S.F. later werd aangehouden. Diezelfde dag trapte hij overigens ook nog een ruit in bij mensen waarmee hij ruzie heeft.