Drie Utrechters aangehouden in Duitsland voor poging plofkraak

De arrestatie van de vier volgde uit de samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse politie. Drie verdachten hadden tevergeefs geprobeerd een geldautomaat van een bank in Königswinter te laten ontploffen. De ontploffing mislukte omdat een vernevelingsapparaat van de bank die in de kiem smoorde. De drie vluchtten daarop in een rode Audi met hoge snelheid richting Nederland, maar de politie had hen al in het vizier.