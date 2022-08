Steeds meer herriemakende meeuwen in Utrecht: 'Veel mensen zitten aan de slaappillen'

Waar een merel in de vroege ochtend schattige deuntjes fluit, krijst een meeuw met gemak een heel huizenblok wakker. "Zeker in de Randstad zitten veel mensen op doktersrecept aan de slaappillen", zegt Roland-Jan Buijs. Hij is ecoloog en deed geluidsmetingen in Den Haag. Op iemands gevel was 65 decibel gemeten. "Als dat geluidsniveau van een autoweg was gekomen had de provincie een geluidswal moeten aanleggen. Dus het is echt wel een dingetje."