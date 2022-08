Verdachte van steekincident bij massale vechtpartij Maarssen: 'Ik stak uit noodweer met sleutel'

Maarssen - "Ik was omsingeld en had geen mes, maar ik stak met een sleutel." Dat verklaarde een 19-jarige jongen uit Maarssen over de massale vechtpartij in zijn woonplaats, waarbij hij vorig jaar een 27-jarige Nieuwegeiner had gestoken. Volgens de officier van justitie had de steek fataal kunnen zijn en is de Maarssenaar schuldig aan poging tot doodslag.