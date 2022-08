Provincie Utrecht blijft zich inzetten voor 'gelijkwaardig alternatief plan' voor verbreding A27 bij Amelisweerd

Al jaren is er felle discussie over de verbreding van de snelweg. De stad Utrecht en de provincie zijn tegen de verbreding zoals voorgesteld door het Rijk, want in dat plan worden bomen gekapt in Amelisweerd. En dat is precies wat de stad en de provincie niet willen. De provincie vindt het feit dat er nu al boeren zijn uitgekocht om alsnog de verbreding te realiseren, een zaak tussen het Rijk en de boeren. Dat heeft verder geen invloed op het alternatieve plan van de provincie voor de verbreding van de snelweg.