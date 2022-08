Bunnik krijgt eerste flitscamera bij spoorwegovergang: 'Die paar seconden zijn je leven niet waard'

De flitspaal in Bunnik moet de eerste definitieve in Nederland worden, na een eerdere proef in Hilversum. Waar die na een proefperiode van een half jaar werd weggehaald, geldt dat voor deze waarschijnlijk niet. "Ook in Bunnik gaan we eerst kijken of alles naar behoren werkt", legt Wienen uit. "Maar als dat zo is, willen we dit door het hele land uitrollen. En dan moet deze in Bunnik blijven staan als trotse eerste exemplaar."