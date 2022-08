Hoe maak je je verdorde tuin klimaatproof? 'Daar is een andere mindset voor nodig'

Planten die het in ons ‘nieuwe’ klimaat en op verbeterde zandgrond goed doen zijn, volgens Reinier, bijvoorbeeld de knoflookbieslook. “Dat is een vaste plant die goed tegen warmte kan, veel insecten trekt en ook nog eetbaar is.” Ook sedum of vetkruid is de laatste jaren steeds populairder in bijvoorbeeld geveltuinen en op daken. “Het is een nazomerbloeier die in het dikke blad heel goed vocht vast kan houden. Hij kan dus goed tegen hoge temperaturen en is er in heel veel soorten.” Zenegroen is een mooie bodembedekker. “Daardoor blijft de grond vochtig en voorkom je dat onkruid gaat woekeren. Een dankbare plant die ook goed in de schaduw kan bijvoorbeeld rond een boomspiegel.”